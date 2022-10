Enrico Guarneri, con l’omaggio a Verga, apre la nuova stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica

Inizia la nuova stagione di prosa al Teatro Garibaldi di Modica, tanti grandi nomi per un cartellone che è già uno spettacolo! Anche quest’anno gli appuntamenti saranno in doppia replica, così da consentire una maggiore scelta al pubblico che si lascerà emozionare in Teatro. “Una stagione per gioire”, recita il claim che accompagna il cartellone quest’anno, ed infatti è la gioia di stare insieme e condividere la magia delle opere teatrali, di vivere il teatro ma anche la città di Modica con festosità, che guida e unisce i 10 spettacoli in programmazione.

Il sipario si apre sabato 29 alle ore 21.00 e domenica 30 ottobre alle ore 18.30 con “La roba” di Giovanni Verga, un’opera che vuole essere anche un omaggio al padre del verismo in occasione dei 100 anni dalla sua scomparsa. Sul palco un eccezionale Enrico Guarneri, erede della tradizione drammaturgica siciliana, e unanimemente riconosciuto e apprezzato interprete dei personaggi verghiani. “La roba”, famosa novella del 1880 dell’autore siciliano, contenuta nelle “Novelle rusticane”, affronta, così come in altre opere, le problematiche socioeconomiche dei più umili, dei vinti della Sicilia alla fine dell’800 che, travolti dalla “fiumana del progresso”, non possono fare altro che sopravvivere aggrappandosi ai beni materiali. La “roba” in Verga diventa àncora di salvezza per tutti i derelitti della società, per coloro che lottano a costo della vita pur di non soccombere al “darwinismo sociale” dell’epoca.

Nessun vincitore tra i protagonisti delle novelle, solo vinti. Nessuna vera speranza di riscatto ma solo la crudezza della loro miserabile esistenza. Nessun giudizio morale a rassicurare lo spettatore. La regia impeccabile di Guglielmo Ferro e l’intensa interpretazione di Enrico Guarneri, accompagnato da altri bravissimi attori, trasporteranno gli spettatori nel mondo del protagonista Mazzarò, uomo astuto e avaro spinto dalla bramosia del possesso. Sul palco insieme a Guarneri ci saranno Nadia De Luca, Francesca Ferro, Alice Ferlito, Giampaolo Romania, Rosario Marco Amato, Alessandra Falci, Maria Chiara Pappalardo, Giuseppe Parisi e Giovanni Fontanarosa. Costumi a cura della Sartoria Pipi Palermo, scenografie a cura di Salvo Manciagli. La produzione è di Progetto Teatrando.

"Il Teatro Garibaldi di Modica è felice di aprire le porte alla nuova stagione 2022-2023 – commentano il presidente ff Domenica Ficano e il sovrintendente Tonino Cannata – Si inizia alla grande con un'opera di Verga ed uno spettacolare Enrico Guarneri, che aprono un cartellone carico di eccezionali ospiti e splendide messinscena, che confermano il teatro un punto di riferimento culturale per il Sud Est della Sicilia. Sarà "una stagione per gioire", spinti dal desiderio di condividere splendidi attimi di cultura, tra spensierato intrattenimento e profonde riflessioni".