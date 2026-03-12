Enrica Bonaccorti si è spenta a 76 anni: lutto nel mondo della televisione

Enrica Bonaccorti si è spenta all’età di 76 anni, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas diagnosticatole meno di due anni fa. La notizia è stata diffusa dal direttore del Tg5, Clemente Mimun, attraverso X.

Nata a Savona il 18 novembre 1949, Bonaccorti ha attraversato il mondo dello spettacolo passando dal teatro, dal cinema e dalla radio fino a trovare la consacrazione televisiva. Tra gli anni ’80 e ’90 è stata volto di programmi amatissimi dal pubblico come “Non è la Rai”, “Pronto, chi gioca?” e “Italia Sera”, entrando nelle case degli italiani con naturalezza e competenza.

Il suo esordio sul piccolo schermo risale al 1978, con la conduzione de “Il sesso forte” per la Rai, un gioco a premi capace di intercettare con ironia e intelligenza il clima di trasformazione sociale dell’Italia dell’epoca. La carriera di Bonaccorti racconta in parallelo l’evoluzione della televisione italiana: dal servizio pubblico agli anni d’oro dell’intrattenimento generalista fino alle nuove piattaforme del nuovo millennio.

Enrica Bonaccorti lascia un’eredità televisiva fatta di professionalità, carisma e capacità di reinventarsi, diventando un simbolo di un’epoca televisiva che ha segnato intere generazioni.

