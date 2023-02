Enjoy Barocco: online portale turistico per scoprire la Terra Barocca

Il GAL Terra Barocca ha presentato il nuovo portale turistico “Enjoy Barocco”, raggiungibile all’indirizzo www.enjoybarocco.com, con l’obiettivo di offrire una narrazione coinvolgente e multimediale sui territori dei Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, che compongono il gruppo di azione locale. Il portale, realizzato dalla società Pi4, vincitrice di un bando che prevede anche azioni di promozione sui social, promuove la destinazione turistica trasversalmente, con un focus su cinque attrattori principali: cultura, eventi, enogastronomia, natura e mare/spiagge.

Il portale racconta i territori in modo multimediale

All’interno del sito web, oltre a foto, video e testi, sono disponibili anche articoli blog, il calendario degli eventi principali e le informazioni sulle strutture turistiche aderenti al partenariato Dmo Enjoy Barocco. Il portale verrà continuamente aggiornato con nuove informazioni relative alla destinazione.

Durante la conferenza stampa di presentazione, rappresentanti dei Comuni coinvolti e del GAL Terra Barocca hanno espresso la loro soddisfazione per il lavoro svolto e gli obiettivi comuni che permettono di puntare sulla valorizzazione di un’unica destinazione turistica, lavorando insieme e in modo unito per il territorio.

La destinazione turistica raccontata

Il nuovo portale turistico “Enjoy Barocco” si inserisce in un contesto di crescente interesse verso la Terra Barocca, come dimostra anche la presentazione in anteprima alla Bit di Milano del video “48 ore in Terra Barocca”, realizzato da Lonely Planet, la più importante ed autorevole guida turistica al mondo, che sarà disponibile questo venerdì 17 febbraio sui canali social, trasformandosi in una straordinaria azione di promozione nazionale.

La presidente facente funzioni del GAL Terra Barocca, Domenica Ficano, a nome di tutti i soci pubblici e privati del GAL, ha dichiarato la sua soddisfazione per i risultati fin qui ottenuti e ha espresso la convinzione che il portale “Enjoy Barocco” e le azioni di promozione messe in atto possano offrire ai visitatori un’esperienza turistica unica e indimenticabile nella Terra Barocca.

Unità di intenti tra i vari Comuni coinvolti

Durante la conferenza stampa, Clorinda Arezzo, assessore alla Cultura del Comune di Ragusa, Giuseppe Barone, vicesindaco di Ispica, Luca Agnello, presidente del Consiglio comunale di Santa Croce Camerina, Peppe Puglisi, assessore alla promozione territoriale del Comune di Scicli, Giovanni Gurrieri, componente del consiglio di amministrazione del GAL Terra Barocca, Salvatore Occhipinti, direttore del GAL Terra Barocca, e il professor Marco Platania, docente dell’Università di Catania, hanno tutti espresso la loro soddisfazione per il lavoro svolto, evidenziando gli obiettivi comuni che permettono di puntare sulla valorizzazione di un’unica destinazione turistica, abbattendo i municipalismi e lavorando insieme e in modo unito per il territorio.

video da Canale74