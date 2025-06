Enjoy Barocco investe su formazione gratuita per rafforzare il turismo nel territorio

La DMO Enjoy Barocco rilancia il proprio impegno per la crescita del sistema turistico locale attraverso un’importante iniziativa formativa. Dopo il successo della serie di incontri Destination Building, prende il via un nuovo ciclo di corsi gratuiti online, pensati per migliorare le competenze degli operatori turistici dei Comuni aderenti al GAL Terra Barocca: Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina.

In un settore in continua evoluzione, la formazione continua rappresenta uno strumento chiave per elevare la qualità dell’offerta, favorire la professionalizzazione degli addetti e potenziare la capacità di fare sistema, elementi indispensabili per valorizzare il brand turistico locale e rafforzare la competitività della destinazione.

Cinque corsi per qualificare il turismo territoriale

Organizzati dalla Società Cooperativa FORUM nell’ambito del progetto “Terra Barocca Naturalmente Accogliente” e finanziati dal GAL Terra Barocca con fondi PSR Sicilia 2014–2022, i corsi si terranno in modalità online sincrona dall’11 giugno al 25 luglio 2025. Ogni percorso prevede 25 ore di formazione, articolate in lezioni di circa due ore e mezza, con docenti esperti e qualificati.

Le offerte formative sono rivolte a imprenditori, gestori, manager, collaboratori di strutture ricettive, guide turistiche, consulenti, organizzatori di eventi e aspiranti operatori del settore.

Calendario e temi dei corsi

Property Management e Normativa Turistica: 11 giugno – 14 luglio, ore 14:20–16:50. Revenue Management: 12 giugno – 15 luglio, ore 14:20–16:50. Inglese per l’Ospitalità: 12 giugno – 29 luglio, ore 17:00–19:30. Controllo di Gestione: 16 giugno – 28 luglio, ore 17:00–19:30. Digital Marketing: 13 giugno – 25 luglio, ore 16:00–19:00 (prima lezione il 13 giugno ore 15:30–19:30)

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 11 giugno alle ore 12:00. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. A tutti i partecipanti che frequenteranno almeno il 70% delle ore sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Durante la selezione, verrà data priorità agli operatori già aderenti alla DMO Enjoy Barocco. Chi non ha ancora formalizzato l’adesione può farlo rapidamente tramite il portale ufficiale:

www.enjoybarocco.com/diventa-partner

