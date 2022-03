Energia solare: la Sicilia al quinto posto, fra le città in cui si produce di più c’è Pozzallo

Nell’ultimo anno —tra giugno ed agosto— ben 8 nazioni in Europa hanno registrato i picchi di produzione di energia solare più alti di sempre, con Paesi Bassi, Germania, Spagna, Grecia e Italia che hanno fatto registrare produzioni da rinnovabili solari intorno al 15% del totale della produzione elettrica nazionale.

Nel Paese del Sole, tuttavia, la situazione non è uniforme: se a Pachino si registra la maggiore insolazione d’Europa con un valore medio di oltre 6 mila megajoule per metro quadrato all’anno, quello di Valle Aurina (Bolzano) è invece il comune meno assolato, con valori di radiazione solare annua pari a poco più di 4 mila megajoule per metro quadrato.

Insomma, le punte massime d’insolazione si hanno nella Sicilia meridionale che non a caso è il territorio italiano più vicino all’equatore. E sono i comuni in provincia di Siracusa e di Ragusa i primi nella classifica dei più assolati: dopo Pachino, a guidare la classifica ci sono Pozzallo, Ispica, Scicli, Santa Croce Camerina e Rosolini.

E’ possibile ipotizzare che sarà proprio la Sicilia, grazie anche alle risorse del Recovery Plan, a fare da traino all’obiettivo del Governo di portare la produzione solare nazionale dagli attuali 200 MW/anno ai 2 GW/anno entro il 2025 ed ai 3 GW/anno negli anni a venire.