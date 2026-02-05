Emergenza Niscemi e Sicilia orientale, aiuti straordinari agli studenti universitari

Un pacchetto di interventi straordinari per garantire la continuità degli studi universitari agli studenti siciliani colpiti dall’emergenza meteorologica e dal dissesto idrogeologico. La Regione Siciliana si muove per tutelare il diritto allo studio dei giovani residenti a Niscemi e nelle aree della Sicilia orientale duramente colpite dal ciclone Harry.

L’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, ha inviato una nota ai direttori dei quattro Enti regionali per il diritto allo studio universitario (Ersu), chiedendo di individuare soluzioni concrete per sostenere gli studenti che si trovano in difficoltà economiche e logistiche a causa degli eventi calamitosi.

Tra le misure allo studio figura la possibilità di introdurre deroghe e semplificazioni sui requisiti Isee e sul numero di crediti formativi universitari richiesti per partecipare al bando per il diritto allo studio relativo all’anno accademico 2026-2027. Parallelamente, la Regione sta valutando l’attivazione di borse di studio straordinarie destinate agli studenti provenienti dai territori maggiormente colpiti, attraverso un avviso congiunto dei quattro Ersu siciliani.

L’obiettivo dichiarato dal governo regionale è evitare che l’emergenza sociale e territoriale possa tradursi in un’interruzione del percorso universitario per molti giovani. «L’obiettivo del governo Schifani – ha spiegato l’assessore Turano – è assicurare risposte rapide ed efficaci per evitare interruzioni nei percorsi di studio. Stiamo mettendo in campo ogni iniziativa utile per sostenere i cittadini siciliani colpiti dall’emergenza franosa di Niscemi e dal ciclone Harry, che ha messo in ginocchio la Sicilia orientale».

Le misure restano aperte a ulteriori integrazioni, anche attraverso eventuali adeguamenti normativi che possano rendere più efficaci gli interventi e garantire equità di trattamento tra gli studenti coinvolti.

Nel frattempo, il Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio istituirà un tavolo di lavoro regionale che coinvolgerà assessorato, Ersu, Università, istituzioni Afam e rappresentanti degli studenti. Il coordinamento servirà a definire tempi operativi, modalità di attuazione degli interventi e strumenti di informazione chiari per gli studenti interessati.

