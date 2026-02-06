Emergenza finita a Ispica: l’acqua torna potabile

Analisi di laboratorio che hanno permesso al sindaco Innocenzo Leontini di revocare l’ordinanza di divieto per fini potabili dell’acqua distribuita nelle condutture comunali. Per la comunità ispicese è una notizia che rincuora e rende più serena la vita di tutti i giorni. I parametri delle analisi all’acqua sono interamente rientrati: da qui la decisione di revocare la precedente ordinanza di divieto. “Si sono ripristinate le condizioni di piena potabilità dell’acqua distribuita dalla rete – spiega il primo cittadino – il responsabile del Servizio analisi e laboratorio di Iblea Acque, ingegnere Massimo Lasagna, ha trasmesso al nostro Comune l’ultimo rapporto di prova analitico dei campioni d’acqua prelevati. I risultati documentati attestano che i parametri di qualità dell’acqua della rete sono perfettamente conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente, sia dal punto di vista chimico che da quello microbiologico. In sostanza, non ci sono più impurità e nemmeno contaminazioni batteriche, queste ultime peraltro escluse anche in precedenza. Conseguenziale la revoca dell’ordinanza che vietava l’uso potabile dell’acqua. Sottolineo, comunque, che le attività di monitoraggio e di vigilanza sulla qualità dell’acqua erogata non verranno meno al fine di garantire a tutti gli utenti il mantenimento della massima sicurezza”.

© Riproduzione riservata