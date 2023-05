Emergenza Etna: numerosi voli dirottati su Comiso. Ecco il quadro completo

Alcuni voli da Catania sono stati dirottati su Comiso. La chiusura di Fontanarossa a causa dell’emissione di cenere lavica ha fatto dirottare alcuni voli su altri scali, per la maggior parte su Palermo. Alcuni voli sono stati dirottati su Comiso.

Alcuni voli sono stati cancellati.

A Comiso, è atterrato, nella giornata di domenica, un aerotaxy con quattro persone a bordo proveniente da Roma Ciampino; sono atterrati anche due voli Ita provenienti rispettivamente da Roma Fiumicino eda Milano Linate con a bordo . Gli aeromobili si sono posizionati ferry out presso i rispettivi scali, cioè sono ritornati vuoti presso gli aeroporti di provenienza non avendo potuto caricare i passeggeri che sarebbero stati in partenza da Catania.

Sono atterrati a Comiso anche un aereo Volotea da Verona ripartito per Ancona, un volo da Ancona ripartito per Verona e un volo da Firenze ripartito per Firenze.

Ita ha spostato su Comiso tre fermi macchina notturni di aerei Ita che avrebbero dovuto fermarsi a Catania. Si tratta di due voli provenienti da Fiumicino e uno da Milano Linate,.

I voli di Aeroitalia avviati a Comiso da dieci giorni sono invece proseguiti regolarmente eccezion fatta per il volo per Bergamo che non si è potuto effettuare perché l’aereo è rimasto bloccato a Catania. L’aeroporto di Catania resta fermo fino alle 9 di stamani ma solo intorno a quell’ora si potrà capire la reale operatività.