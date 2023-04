Elly Schlein a Ragusa: lavoro sia prima grande questione, insopportabile che per il Primo Maggio il Governo Meloni aumenti precarietà

"La crisi della natalita'" di cui tanto parla il governo "dipende tanto dalla precarieta' che colpisce tante famiglie". Lo ha detto la segretaria dle Pd Elly Schlein, parndo a un comizio improvvisato a Ragusa. "Su questo, noi vogliamo fare l'opposto: limitare i contratti a termine; insieme ai sindacati che ringrazio per il loro impegno, fare una legge sulla rappresentanza", ha continuato. "Fare il salario minimo: ne abbiamo bisogno", ha concluso.

"Un'altra forzatura a cui dobbiamo contrapporci e' quella della pessima autonomia differenziata che rischia di spaccare ulteriormente questo Paese". Lo ha affernato la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando a un comizio improvvisato a Ragusa. "Non puo' esserci riscatto dell'Italia senza riscatto del Sud", ha aggiunto. Questa riforma "taglia i diritti e assegna fuori dal Parlamento la discussione sui Lep", ha continuato.

Elly Schlein a Ragusa, on. Dipasquale (PD): “Partito sempre più forte e coeso”

“Nel 41° anniversario dell’assassino di Pio La Torre e Rosario di Salvo per mano della mafia, la visita a Ragusa di Elly Schlein, a sostegno del nostro candidato sindaco Riccardo Schininà e dei candidati a sindaco di Modica e di Comiso, Ivana Castello e Salvo Liuzzo, dà valore all’impegno che quotidianamente i militanti e gli iscritti spendono nel territorio”.

Così l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS, commenta la presenza della segretaria nazionale nel capoluogo ibleo, accompagnata dal segretario regionale Anthony Barbagallo.

“Con grande piacere – racconta l’esponente dem – abbiamo avuto modo di parlare dei grandi temi che caratterizzano la nostra attività politica: più attenzione per la sanità pubblica e universalista, l’impegno per l’istruzione e le infrastrutture, contrasto al precariato e lavoro povero, la lotta alla mafia e alla criminalità”.

“Il Partito Democratico, sempre più forte e coeso – conclude – continuerà a lavorare per una società più giusta, a Ragusa, in Sicilia, nel Paese”.