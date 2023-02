Elezioni Ragusa: il Centrodestra si affida al “drago sputafuoco” Pasquale Spadola?

Il centrodestra di Ragusa è in fermento in vista delle prossime elezioni comunali. L’incontro che si è tenuto nelle scorse ore ha portato alla luce alcune novità interessanti, tra cui la proposta di Fratelli d’Italia di candidare Pasquale Spadola come sindaco del capoluogo. Spadola, attore e location manager di grande successo, ha lavorato in numerose produzioni televisive e cinematografiche, tra cui la celebre fiction de Il Commissario Montalbano. E’ stato anche il “drago” nella sacra rappresentazione teatrale “Verso Nicodema” che fu realizzata per San Giorgio oltre 25 anni fa.

E’ stato presidente del Centro Servizi Culturali

Oltre alla sua esperienza nel mondo dell’arte e della cultura, Spadola è una personalità molto nota in città, avendo guidato per anni il Centro servizi culturali di via Diaz da cui si è recentemente dimesso contestando l’attuale Amministrazione. Nonostante l’appoggio di Fratelli d’Italia, tuttavia, la sua candidatura non sembra essere condivisa da tutti i partiti del centrodestra.

Non tutti gli alleati di Centrodestra convergono

Da Forza Italia, ad esempio, è stato proposto il nome di un consigliere comunale che non sembra godere di una adeguata condivisione da parte degli altri partiti. Il tavolo di concertazione, che comprende i partiti del centrodestra e alcune liste civiche e movimenti, ha deciso di aggiornarsi tra 48 ore per valutare le diverse proposte in campo. E’ quanto viene rivelato in un articolo pubblicato oggi su La Sicilia a firma di Laura Curella.

Ancora interlocuzioni nelle varie coalizioni

Fratelli d’Italia ha fatto capire che, a meno di nomi altisonanti e capaci di fare meglio, la loro posizione difficilmente cambierà. Ma altre coalizioni stanno lavorando alla ricerca di un candidato capace di rappresentare al meglio le loro istanze. Ad esempio, c’è la coalizione a supporto della candidatura di Peppe Cassì che ha rinviato la riunione con la maggioranza consiliare. E poi ci sono ancora altri movimenti politici che non hanno ancora chiarito la loro posizione.