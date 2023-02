Elezioni: a Ragusa Fratelli d’Italia presenta il suo candidato. E’ Pasquale Spadola

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia Ragusa con il senatore Salvo Sallemi, vice presidente del gruppo parlamentare FdI al Senato e coordinatore provinciale del partito, insieme all’on. Giorgio Assenza, presidente del gruppo parlamentare FdI all’Assemblea Regionale Siciliana, terranno una conferenza stampa domani, sabato 25 febbraio, alle ore 11, presso il Mediterraneo Palace Hotel. Sarà presentato agli organi di informazione il candidato sindaco di Ragusa di Fratelli d’Italia.

Questo il testo della convocazione della conferenza stampa, giunta pochi minuti fa. E’ chiaro che nel Centrodestra non c’è ancora la quadra e si dovrà capire se anche Forza Italia e la Lega convergeranno sul nome indicato da Fratelli d’Italia che è l’ex presidente del Centro Servizi Culturali, Pasquale Spadola, come anticipato in questi ultimi giorni. I rappresentanti dei partiti di Centrodestra si sono riuniti ieri sera ma evidentemente non si è raggiunto un accordo finale visto che Fratelli d’Italia sta facendo il passo in avanti. Per Ragusa, Spadola, noto attore ragusano, sarà dunque il terzo ufficiale candidato a sindaco. Si vocifera che il figlio di Spadola, Filippo Spadola, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle durante l’Amministrazione Piccitto, potrebbe far parte di Forza Italia. E questo farebbe presupporre un possibile appoggio anche dal partito di Silvio Berlusconi. E la Lega? Si vedrà.