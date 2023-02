Elezioni Ragusa: Cateno De Luca attende ancora per “scatenarsi”. Contatti con Cassì e Schininà ma ancora nessun scelta

Tappa a Ragusa del movimento fondato da Cateno De Luca Sud chiama Nord per le autonomie. Il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, il deputato Ludovico Balsamo nel corso di una conferenza stampa hanno illustrato gli obiettivi del movimento anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. “Proseguiamo il nostro percorso confermando l’impegno di Sud chiama Nord nel territorio. Oggi siamo impegnati su due fronti, da una parte radicare la nostra presenza e strutturarci attraverso la campagna di tesseramento per un maggiore coinvolgimento di quanti ci hanno già sostenuto e di quanti vogliono avvicinarsi al nostro progetto perché si riconoscono nella nostra azione politica. Dall’altra parte intendiamo essere protagonisti delle dinamiche politiche locali. Non solo a Ragusa, ma anche negli altri comuni della provincia chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni”.

Siamo la terza forza politica a Ragusa

“Partiamo da un dato importante, nella provincia di Ragusa Sud chiama Nord alle scorse elezioni regionali si è confermata terza forza politica. È un dato che prova l’impegno di Sud chiama Nord sul territorio e da questo dato vogliamo ripartire. Abbiamo in corso diverse interlocuzioni. Stiamo dialogando per individuare il progetto politico per Ragusa che possa esprimere al meglio i valori e i principi di Sud chiama Nord”.

Contatti con Cassì e con Schininà

“Abbiamo incontrato sia l’attuale sindaco Giuseppe Cassì che la coalizione che si riconosce nella proposta di Riccardo Schininà. Sul tavolo non ci sono discussioni che riguardano poltrone o posizioni. In questo momento ci interessa capire quale può essere il quadro migliore nel quale Sud chiama Nord può spendersi per fare ciò che sa fare meglio, ovvero amministrare. Il confronto è sui temi più importanti che riguardano Ragusa e sulla possibilità concreta di costruire una proposta in grado di dare risposte alla città e garantire equilibrio e stabilità amministrativa. Nella prossima settimana avremo ulteriori incontri per chiarire quegli aspetti che ad oggi ancora non sono stati definiti e da lì Sud chiama Nord deciderà quale posizione intende assumere nei confronti delle diverse proposte politiche con l’unico obiettivo di poter fare la differenza. Così come siamo abituati a fare tutto avverrà alla luce del sole. L’unica condizione che abbiamo posto è chiarezza e trasparenza. Per noi è importante che chi ci sostiene abbia ben chiaro il quadro nel quale ci inseriremo e per il quale chiederemo il sostegno.”

Si continuerà in ambito locale

“Il nostro impegno oggi, ha affermato il deputato Ludovico Balsamo, è orientato a rappresentare al meglio le istanze del territorio attraverso la nostra attività parlamentare. Sud chiama Nord intende essere protagonista nel panorama politico non solo locale, regionale, ma anche nazionale. Stiamo costruendo un progetto in grado di affermarsi a livello nazionale e consentirci anche di partecipare alle prossime elezioni europee del 2024. A Ragusa, prosegue Balsamo, emerge un dato fondamentale. Il ragusano ha dimostrato di avere un voto libero, lo ha dimostrato dieci anni fa quando ha eletto un sindaco 5 stelle, lo ha dimostrato quando 5 anni fa ha eletto un sindaco fuori da alcuni schemi classici. Oggi, conclude Balsamo, il brand di Cateno De Luca rappresenta una grande forza da utilizzare, un’opportunità che bisogna cercare di saper cogliere e siamo qui per dare il nostro contributo concreto.”