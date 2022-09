Elezioni: ore 19 ha votato solo il 35% per le Regionali, si arriva al 40% per le Nazionali. Prossimo aggiornamento alle ore 23.

Sale la percentuale di votanti ma non supera, nella rilevazione intermedia delle ore 19, quella delle precedenti elezioni Nazionali. Infatti alle ore 19 in provincia di Ragusa si è recato alle urne il 40% degli aventi diritto, contro il 48% della volta precedente alla stessa ora. Purtroppo il maltempo che nel pomeriggio è divenuto un problema, ha probabilmente fatto desistere dall’andare ai seggi elettorali.

Per quanto riguarda il dato riferito alle elezioni Regionali, il dato complessivo, alle ore 19, è del 35%, due punti in meno rispetto alle ultime elezioni nel rilevamento della stessa ora. La prossima e ultima rilevazione è alle ore 23. A Ragusa continuano a registrarsi problemi ai seggi per molti cittadini è stato non facile, se non impossibile votare, come abbiamo già spiegato nei nostri articoli precedenti. Ecco intanto i dati Comune per Comune.

DATO ELEZIONI NAZIONALI

DATI ELEZIONI REGIONALI