Elezioni Ispica, sorpresa Arena al ballottaggio: Campo (M5S) “Risultato oltre le aspettative, ora una nuova sfida per la città”

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Il risultato di Serafino Arena si sta rivelando una delle principali sorprese delle elezioni amministrative di Ispica. Dato inizialmente non tra i più accreditati per l’accesso al ballottaggio, il candidato sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla lista Controcorrente di Ismaele La Vardera è riuscito invece a conquistare un posto nella sfida finale contro Pierenzo Muraglie.

Un approdo al secondo turno che viene letto come un vero e proprio successo politico, soprattutto alla luce delle aspettative della vigilia e della presenza di altri candidati considerati più forti sul piano delle coalizioni e del radicamento territoriale.

A commentare il risultato, ai microfoni di Radio Dimensione Ispica, è l’onorevole Stefania Campo, tra le figure di riferimento del Movimento 5 Stelle e presente nel comitato elettorale di Arena.

“Mi sono permessa di ribattezzare il comitato di Serafino in ‘l’Arena di Arena’ – ha detto Campo –. Non ci aspettavamo questo risultato, c’è entusiasmo, sotto di noi ci sono urla e applausi. È un risultato positivo, la città di Ispica ha risposto bene e Serafino, con la sua campagna, è stato convincente perché con la sua umiltà ha saputo rappresentare i bisogni della città e provare a risolvere i problemi”.

Parole che restituiscono il clima di soddisfazione all’interno del comitato elettorale, dove il dato del ballottaggio viene vissuto come una conferma del lavoro svolto sul territorio e della capacità del candidato di intercettare un elettorato trasversale.

Nel corso della diretta radiofonica è stato affrontato anche il tema della strategia per il secondo turno, dopo le dichiarazioni dello stesso Arena, che avrebbe escluso apparentamenti ufficiali con altre liste.

Sulla questione, Stefania Campo ha mantenuto una posizione prudente ma aperta: “Ho sempre pensato che sono due fasi diverse, bisogna programmare e riscrivere la storia della campagna elettorale. Se questa è la volontà di Serafino da alleati la rispetteremo. Vedremo come andranno le cose e decideremo strada facendo. Sicuramente io dico sempre che la seconda parte delle elezioni è una nuova sfida”.

Il ballottaggio tra Serafino Arena e Pierenzo Muraglie si apre dunque con un quadro politico completamente nuovo rispetto alla vigilia, con un risultato che premia una candidatura considerata inizialmente in salita ma che ha saputo costruire consenso fino a raggiungere il secondo turno.

Ora la partita si sposta sulla capacità dei due candidati di attrarre i voti degli esclusi e di trasformare il consenso ottenuto al primo turno in una maggioranza utile alla guida della città.

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