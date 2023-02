Elezioni comunali: Il centro destra unito a Modica, Comiso e Ragusa. Una chimera al momento

Dicevano i latini: excusatio non petita accusatio manifesta. Era un modo per dire che chi mette le mani avanti ha in qualche modo qualcosa da nascondere. Ci è proprio sembrato questo il caso a proposito dell’incontro che sabato scorso hanno promosso ed avuto il senatore Salvo Sallemi, coordinatore provinciale di FdI, il deputato Nino Minardo, segretario regionale della Lega e il deputato regionale Giorgio Assenza, capogruppo FdI all’Ars.

C’era un grande assente: l’on. Ignazio Abbate della Dc di Cuffaro.

I TRE PARLAMENTARI DISCUTONO SUL FUTURO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA

I tre parlamentari hanno discusso dei progetti e dei programmi elettorali da presentare nelle città che andranno al voto. E che sono esattamente Comiso, Vittoria, Ragusa ed Acate.

E’ stato espresso un giudizio positivo sulla esperienza della città di Comiso facendo trapelare in qualche modo, così, che su Comiso, sia perché uscente, sia perché gradita ai presenti, la sindaca Schembari verrà ricandidata.

AMMINISTRATIVE: INCERTO IL FUTURO DI MODICA

Non si sa tuttavia cosa accadrà ancora a Ragusa e soprattutto nella città feudo di Abbate, dove difficilmente immaginiamo che lo stesso si sieda con gli altri colleghi parlamentari per condividere nomi e progetto politico di quella che nelle sue intenzione deve diventare un altro plebiscito attorno alla sua figura politica.

Da qui la dichiarazione del Senatore Sallemi che più che di un auspicio ci pare già un atto di resa. “Sono convinto che potremo vedere la presenza al tavolo del centrodestra dell’onorevole ibleo della Nuova Dc Ignazio Abbate: auspichiamo la sua partecipazione e il suo impegno affinché la coalizione sia unita e compatta. Nei prossimi appuntamenti, che avremo nelle città al voto, mi auguro di trovarlo a sostegno della coalizione per individuare i migliori candidati”.

Insomma l’unità del centrodestra pare una chimera al momento. E non solo al momento.