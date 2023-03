Elezioni Comiso: la DC appoggerà Liuzzo, non presenterà proprio candidato sindaco. Accordo raggiunto

La Democrazia Cristiana, che pochi giorni fa aveva annunciato la candidatura di un esponente di rilievo appartenente allo scudocrociato, ha siglato stamani un accordo con il candidato a sindaco di Comiso, Salvo Liuzzo, sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra. Ne danno l’annuncio i dirigenti nazionale della Dc, Valerio Spadaro (che secondo indiscrezioni sarebbe stato proprio lui il nome che avrebbe portato la DC, essendo una figura di spicco, già funzionario regionale e già sindacalista) e Roberto Guccione.

Le dichiarazioni degli esponenti DC

A tal proposito dichiarano: “A seguito di un approfondito dibattito sui temi che riguardano il futuro della città di Comiso, svoltosi alla presenza del candidato sindaco del centrosinistra, Salvo Liuzzo, abbiamo siglato un accordo programmatico che vedrà la Democrazia Cristiana protagonista assieme agli altri partiti e movimenti che hanno condiviso il progetto”.

Le dichiarazioni del candidato sindaco Liuzzo dopo appoggio DC

Liuzzo, dal canto suo, si dichiara molto soddisfatto per l’accordo. “Cresce, quindi, il progetto – sottolinea quest’ultimo – e si rafforza la posizione del sottoscritto nella qualità di candidato sindaco del centrosinistra, in una cornice molto ampia e sempre più competitiva. Cercheremo di portare avanti una campagna elettorale sui temi più sentiti dai cittadini per portare a casa la vittoria”.