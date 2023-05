Elezioni amministrative: dati affluenza ore 19. Ecco il trend

Il 34% dei ragusani è già andato a votare. E’ questo il dato delle ore 19, il secondo dato della rilevazione dell’affluenza alle urne. Per Ragusa città è questo il dato disponibile che fa pero’ notare un calo di affluenza di circa -7 punti rispetto alle elezioni precedenti. Più alta la percentuale negativa che riguarda Comiso, con l’affluenza pari al 32%, il -9% rispetto alla passata precedenti. Leggermente meglio per Modica con il 36% di elettori che si sono recati alle urne, il -6% rispetto al passato. Stabili i dati riferiti ad Acate con il 42% di votanti alle ore 19, appena una differenza di -0,50 rispetto al passato. Il terzo dato disponibile sarà disponibile alle ore 23 di stasera. Intanto cresce l’attesa per la maratona elettorale che si terrà in diretta su Ragusaoggi.it e su Videoregione e per la prima volta si potrà contare, già alle ore 15, dei dati degli exit poll. La prima volta in provincia di Ragusa.