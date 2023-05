Elezioni amministrative 2023: a Ragusa hanno votato il 13%, a Modica e Acate il 14%, a Comiso 11%

I seggi sono aperti dalle 7 per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno della comunali in Sicilia e Sardegna. Le urne rimarranno aperte fino alle 23 e riapriranno lunedì, dalle 7 alle 15. Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono 1.340.688.

Nel dettaglio alle ore 12, per il primo rilevamento dei dati di affluenza alle urne, hanno votato il 13,22% degli elettori a Ragusa, il 14,49% a Modica, il 14,92% ad Acate, che almeno per questa fascia oraria è la città dove si è votato di più mentre è Comiso la città dove finora si è votato meno, 11,58%.

Si voterà uno dei due candidati in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi. Si vota anche per il primo turno in 128 Comuni siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. Il ballottaggio è in programma domenica 11 e lunedì 12 giugno. Analogo calendario in Sardegna, dove gli elettori andranno alle urne per il primo turno delle Comunali in 39 centri.