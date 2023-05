“Tutti i sindaci minuto per minuto”. Dalle 14.45 di lunedi, no stop elettorale. (VIDEO)

Lunedi dalle 14.45 su Ragusaoggi.it, su www.facebook.com/RagusaOggi, sul canale 14 del digitale terrestre di Video Regione e sul sito Vrsicilia.it, andrà in onda la no stop elettorale, Tutti i sindaci minuto per minuto. Saremo in costante collegamento video con tutti i comitati elettorali dei sindaci candidati di Ragusa, Modica, Comiso ed Acate oltre a quelli delle principali altre città siciliane chiamate al voto come Trapani, Siracusa e Catania. Alle 15.00 esatte vi forniremo già i primi exit poll che ci daranno già un primo quadro del risultato del voto. Dalle 16.00 invece le prime proiezioni dei seggi. I dati verranno forniti in esclusiva per la trasmissione e per Video Regione, da Noto Sondaggi.