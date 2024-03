Eleganza, studio, lavoro e tanti fiori. Edizione al top per la Cavalcata di San Giuseppe a Scicli iscritta al Rei della Sicilia

E’ stata una delle edizioni, forse l’unica, ad aver sublimato lavoro, sforzi, creatività e devozione. La Cavalcata di San Giuseppe ha chiuso con un bilancio più che positivo. Non è retorica ma è la constatazione del grande lavoro delle famiglie sciclitane devote al Santa Patriarca a cui dedicano, nei giorni dei festeggiamenti esterni, la realizzazione dei manti infiorati con violaciocche (Balucu in dialetto sciclitano) con cui “vestono” a festa cavalli da traino di grande baldanza ed in gran salute. Perchè proprio per partecipare alla sfilata, per le vie della città di Scicli, portando addosso le gualdrappe di fiori ci vogliono animali dalla grande grande resistenza e tanto lavoro dietro. Un successo per la prima festa di primavera a Scicli che ha visto tanti giovani e tanti bambini partecipare attivamente al corteo che rievoca la Fuga in Egitto della Sacra Famiglia. Due i momenti: la Calvacata la sera del sabato e l’accompagnamento alla processione del Santo Patriarca, aperta da don Giuseppe Agosto parroco della chiesa di San Giuseppe, nel pomeriggio di ieri.

Circa cinquanta cavalli nella prima serata con l’organizzazione impeccabile dell’Associazioni “Gli Amici di Giorgione” che hanno curato percorsi ma anche addobbi per le vie del quartiere di San Giuseppe. Alla processione del Santo Patriarca hanno partecipato 242 cavalli in una città a festa.

Il primo premio “Trofeo Comune di Scicli” è andato per il secondo anno consecutivo al gruppo “Le Milizie” di Donnalucata che ha festeggiato, così, i dieci anni di vita seppure alle spalle abbia un impegno di decenni tramandato da genitori profondamente devoti al Santo Patriarca. Il manto realizzato con fiori di “Balucu” è dell’artista Sasha Vinci che segue il gruppo fin dalla sua nascita. “Il nostro successo è il successo di tutti – commenta Davide Gentile, 42 anni – Sasha Vinci si è innamorato dell’arte della Cavalcata di San Giuseppe che l’ha trasferita in parte anche nella sua arte. Il gruppo, nato fra pochi, è diventato sempre più grande. Vi si appassionano anche i nostri bambini. Coltiviamo la violaciocca, cioè ‘u Balucu” in una serra di famiglia e poi lo lavoriamo realizzando il manto. Impiegati oltre 6.000 fili di violaciocca di diverso colore per realizzarlo. Oggi cogliamo tanto entusiasmo ed anche tanta armonia fra i gruppi che partecipiamo alla Cavalcata. E’ un valore aggiunto al lavoro che tutti svolgiamo con devozione al Santo Patriarca”. I componenti del Gruppo “Le Milizie”: Davide e Danilo Gentile, Giuseppe e Simone Occhipinti, Maurizio, Angelo e Raffaele Verdirame, Carmelo, Davide e Nicolò Ventura, Guglielmo Scifo, Tonino Pacetto, Yuri Lutri, Vincenzo Asta, Angelo e Joseph Tumino, Giovanni Borgese, Elisiano Buonomo, Gino Fiorilla, Luigi Ficili, Manuel Carnemolla, Guglielmo Carcarello, Giuseppe Cuffaro, Giuseppe Manenti, Enrico Pisani e Nicolò Argento.

I premi dell’edizione 2024 della Cavalcata di San Giuseppe.

Premio Patriarca al Gruppo San Giovannulo

Premio Armando Di Benedetto al Gruppo Balucu e Pagghiara

Premio Guglielmo Alfieri al Gruppo San Giovannulo

Premio Testiera al Gruppo Balatelle

Premio Devozione al Gruppo Alfieri

Premio Eleganza al Gruppo Gurgazzi

Premio Artista a Vincenzo Padua del Gruppo Caselunghe

Il riconoscimento figurante il Patriarca, in onore di Peppi Arifici, è stato consegnato al nuovo patriarca Giuseppe Sammito

