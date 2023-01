Effetto White Lotus: la serie ambientata fra Taormina e Noto fa impazzire gli americani. Un nuovo Montalbano? Pare di si

Lo chiamano “The White Lotus effect” ed è innegabile che la serie tv Americana prodotta da HBO abbia contribuito a puntare sulla Sicilia i riflettori, tanto da poterlo paragonare a un nuovo “effetto Montalbano”.

Trasmessa in Italia da Sky Atlantic e in streaming da Nhow, la serie vede protagonisti Murray Bartlett (tra le tante serie, “The Good Wife”), Connie Britton (“West Wing – Tutti gli uomini del Presidente”), Jennifer Coolidge (tra le ultime serie, “The Watcher”) e l’italiana Sabrina Impacciatore.



La seconda stagione di “The White Lotus”, infatti, è ambientata all’interno di uno dei resort più belli non soltanto della regione ma di tutta Italia, ovvero il San Domenico Palace, ribattezzato per la serie “White Lotus”, il loto bianco. Le scene, inoltre, sono state girate, oltre a Taormina, anche a Noto e Cefalù.

The White Lotus è stata creata e sceneggiata da Mike White (School of Rock e la serie Enlightened) con l’obiettivo smontare il mito dell’america bianca trumpiana a colpi di sarcasmo. La serie prevede un gruppo di viaggiatori che arrivano nel resort di lusso, chiamato appunto The White Lotus, creando un microcosmo di personaggi osservati dagli stessi dipendenti della struttura alberghiera. In ogni stagione cambieranno i viaggiatori e la location del soggiorno.



La cosa interessante è che il New York Times ha sottolineato come vi sia stato un boom di turisti americani in Sicilia che si è registrato dopo la messa in onda della seconda stagione. Nel giro di poche ore dalla trasmissione su Hbo dell’episodio finale, ha fatto schizzare le prenotazioni nell’Isola ben oltre la media stagionale: più 50 per cento di ricerche di hotel a Taormina in sole ventiquattro ore. Ed è stato solo l’inizio: come riportato dal New York Post, alla fine del 2022, le richieste di pernottamento in Sicilia sarebbero balzate al novanta per cento, con Taormina in vetta alla classifica delle mete più ricercate nei siti di viaggi. E naturalmente, l’effetto White Lotus coinvolge anche Noto e il sud est della Sicilia. Insomma, vengono da New York, da Los Angeles, da Boston e vogliono visitare le bellezze della Sicilia orientale.

E naturalmente il pensiero va alla serie del Commissario Montalbano: la storia sembra ripetersi oggi con White Lotus e ciò dovrebbe far riflettere su un semplice fatto: alla Sicilia, il cinema, fa bene.