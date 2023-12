EduCare. Il progetto della giunta Monisteri indirizzato ai ragazzi in età scolastica nel segno della legalità e della democrazia

Quei ventimila ed 800 euro destinate al Comune di Modica dal governo centrale hanno una destinazione ben precisa. Lo ha deciso la giunta Monisteri impegnando la somma riconducibile al “Fondo per la legalità e la tutela degli amministratori vittime di atti intimidatori per l’anno 2023” voluto da Roma ad un progetto di promozione della legalità nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Scuole frequentate da giovani nella fase di crescita che rischiano a volte di essere avvolti nella spirale di conflitti interiori ed esteriori. Ci saranno laboratori e progetti partecipati frutto di un lavoro di ascolto e di attenzione verso il mondo giovanile.

EduCare è il titolo del progetto della giunta Monisteri.

“Le attività affidate al progetto sono volte al rafforzamento della democrazia locale con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche ed alla sensibilizzazione ed educazione dei giovani alla legalità, alla prevenzione ed alla gestione dei conflitti – viene spiegato nel “testo” del progetto – ci saranno laboratori di progettazione partecipata, rubriche di legalità ed in ultimo un festival della legalità”. Naturalmente partendo da un assunto che i ragazzi non vanno solo tutelati ma gli và riconosciuto anche e soprattutto il diritto a partecipare alla vita di una comunità. Nell’ambito delle attività laboratoriali è prevista la stesura della carta dei diritti e dei doveri dei ragazzi e delle ragazze che dovrà diventare uno strumento realizzato proprio dai primi attori di questo progetto di legalità i quali lo dovranno applicare e rispettare. In termini di numeri, il progetto prevede la presenza di un coordinatore, di due facilitatori per laboratori di progettazione partecipata e rubriche di legalità, di tre artisti e di sue assistenti.