Economia siciliana: 283 milioni di euro per rivoluzionare le imprese con l’innovazione

Oltre 283 milioni di euro, stanziati dalla Regione attraverso il Programma FESR Sicilia 2021-2027, saranno messi a disposizione già dalla prossima settimana tramite sei bandi strategici, destinati a rivoluzionare la capacità competitiva, tecnologica e ambientale del tessuto produttivo isolano.

A guidare questa sfida è l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, che promette: «Non andremo in vacanza finché ogni bando non sarà pubblicato. Le imprese siciliane meritano risposte rapide e concrete per innovare, crescere e competere nel mondo globale».

I fondi copriranno le aree vitali per il futuro dell’economia locale: ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico, innovazione e digitalizzazione, spazi dedicati all’innovazione, formazione del capitale umano e riqualificazione energetica delle imprese. Un mix potentissimo, con oltre 125 milioni dedicati solo alla ricerca e al trasferimento tecnologico, e quasi 90 milioni per la sostenibilità energetica.

La pubblicazione dei bandi segnerà l’avvio ufficiale di una nuova era, con un percorso di rilancio e trasformazione che mira a far ripartire la Sicilia dalle sue radici produttive, ma con uno sguardo fermo al futuro.

© Riproduzione riservata