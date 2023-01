Ecografie senologiche e tiroidee gratuite per chi è in difficoltà economica: una bella iniziativa a Modica

A Modica, 10 ecografie senologiche o tiroidee gratuite per persone in difficoltà economiche. E’ questa l’iniziativa messa in atto grazie alla collaborazione tra la Lega Italiana per la lotta contro i tumori e il Movimento Difesa del Cittadino.

Le ecografie sono state messe a disposizione dall’associazione “Scontrino sospeso” e saranno destinate a persone in difficoltà economiche che hanno però bisogno di un’ecografia. All’iniziativa partecipa anche il Club Inner Wheel di Modica.

Le visite si svolgeranno durante tutto il mese di gennaio nel laboratorio LILT dell’Hospice di Modica.