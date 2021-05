Ecco le spiagge del ragusano a prova di bambino - Ragusa Oggi

Ecco le spiagge del ragusano a prova di bambino

Sono 143 le Bandiere verdi 2021 che sventolano sull’Italia, da nord a sud.

Si tratta del riconoscimento della spiaggia a misura di bimbo. Oggi ad Alba Adriatica è stato svelato l’elenco. Due new entry, entrambe in Sicilia: la spiaggia di Sampieri nel comune di Scicli, e quella di Tonnarella nel comune di Mazara del Vallo. L’Isola raggiunge così il numero di 18 vessilli, raggiungendo ex aequo la Calabria. Fra i requisiti richiesti: spazi fra gli ombrelloni, acqua che non diventi subito alta, presenza di attività ludiche, servizi dedicati alle famiglie.

Questi lidi scelti in provincia di Ragusa: Santa Maria del Focallo, Pozzallo (Raganzino-Pietre nere), Marina di Ragusa, Santa Croce (Casuzze-Punta Secca), Sampieri, Scoglitti.