Ecco il nuovo assetto societario del FC Vittoria Calcio

Comincia a delinearsi la nuova struttura societaria del FC Vittoria calcio ASD su tre assi importanti. Il primo con l’ingresso di nuovi soci, che rappresenta un punto di forza solido per il futuro. Secondo asse, l’affidamento dello Stadio ‘Gianni Cosimo’ per la programmazione del futuro della squadra. Terzo punto, non da meno dei primi due, la richiesta di ripescaggio nel prossimo campionato di Ecccellenza.

Sul fronte societario, sono state settimane di intensi incontri tra i dirigenti della società FC Vittoria Calcio ASD, per la definizione del nuovo organigramma societario. In attesa che venga ufficializzato il nuovo DS e il nuovo allenatore, di seguito i ruoli che compongono l’organigramma:

Presidente – Toti Miccoli

Vice Presidente – Vittorio Pinnolo

Consiglio di Amministrazione – Giuseppe Cilio, A. Micieli, Marco Greco, Cesare Gueli

Dirigenti – Totò Cirasa, Simone Bellino

Team Manager e Segretario Generale – Stefano Frasca

Responsabile Segreteria – Anita Cimino, Salvatore Pinnolo

Tesoriere – Sonia Marinelli

Coordinatore Sicurezza – Vincenzo Castiglione

Addetto Stampa – Sergio Randazzo

Social Media Manager – Eleonora Spanalatte, Augusto Corallo

Responsabile Logistica – Giampiero Traina, Giancarlo Bentivegna

Magazziniere – Giovanni Aulino

Collaboratore di campo – Carmelo Bennici

Fotografo ufficiale – Vincenzo Russo

Si tratta di un primo organigramma che sicuramente verrà arricchito da altre figure, che hanno già manifestato l’intenzione di far parte della ‘Famiglia Biancorossa’ con l’intento di fare ancora più grande e completo questo Vittoria.

La società inoltre ringrazia il prezioso apporto dell’ex vice presidente Anthony Tidona e il socio Luca Sardella. Nelle prossime ore sarà ufficializzato anche il nome del Direttore Sportivo e dell’Allenatore.

Il nuovo organigramma societario ha già le idee chiare di come affrontare la nuova stagione agonistica. Tra i primi obiettivi, sulla scorta di una ottima ‘media punteggi’, la presentazione della domanda di ripescaggio per partecipare al Campionato di Eccellenza. Diversamente si appronterà una squadra che possa mirare direttamente ai vertici della classifica del Campionato di Promozione.

Inoltre, a proposito di ‘media punteggi’ la società ha raggiunto i 62/100esimi per il bando che prevede l’aggiudicazione della gestione dello Stadio ‘Gianni Cosimo’, con relativi lavori di manutenzione del manto erboso.

Infine i vertici societari augurano a tutto lo staff di esprimere al meglio le proprie professionalità, ognuno per le rispettive competenze.