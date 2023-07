Ecco cosa c’è da sapere per l’air show Frecce Tricolori a Donnalucata. Cambio orario.

L’ultima riunione operativa che si è tenuta ieri sera, convocata dal Prefetto di Ragusa Giuseppe Raineri, è servita a fare il definitivo breefing della manifestazione di oggi a Donnalucata con la quale l’Aeronautica militare italiana festeggia i cento anni della nascita in Sicilia. Il forte caldo atteso anche per oggi ha portato alla decisione di ridurre i tempi di esecuzione dell’Aershow che avrebbe dovuto vedere volare nel cielo della frazione balneare sciclitana già a partire dalle 16 gli assetti militari e non con azioni dimostrative in mare. La scelta non ha però messo in discussione i tempi di esecuzione dell’esibizione della pattuglia acrobatica italiana da venerdì pomeriggio in sosta all’aeroporto di Comiso.

Lo spettacolo delle Frecce Tricolore inizierà come preannunciato nel programma alle ore 18 per concludersi dopo 27 minuti.

Le prove già ieri pomeriggio fra la sorpresa di bagnanti, villeggianti e residenti. Lo spettacolo delle prove è durato tanto quanto quella dell’esibizione ufficiale di oggi fra manovre acrobatiche in cielo che hanno tenuto con il fiato sospeso per circa mezz’ora.

Nella tarda serata di ieri l’ordinanza del sindaco Mario Marino.

Il bollettino meteo prevede per il livello di allerta “Attenzione” per possibili ondate di calore – questa la motivazione con la quale è stato deciso il posticipo dell’aeroshow a conclusione della riunione tecnica convocata dal Prefetto Raineri con tutte le componenti tecniche del sistema di protezione civile e con i rappresentanti dell’Aeronautica militare e dell’Aeroclub di Palermo. Il rinvio vuole servire anche ad evitare un’afflusso di pubblico durante le fasce orarie più calde della giornata mitigando qualsiasi rischio alla pubblica incolumità in caso di forti ondate di calore. La durata della manifestazione subisce, quindi, una riduzione temporale: dalle 17,30 alle 18,30. Invariata, invece, l’ora di inizio dello spettacolo aereo della pattuglia acrobatica nazionale attesa da migliaia di persone che, da stamattina, si stanno riversando già sul litorale sciclitano, in particolare a Donnalucata.

Successo ieri nel centro storico di Scicli per l’esibizione della Banda dell’Aeronatica militare italiana.

Sul sagrato della chiesa della Consolazione centinaia di persone hanno assistito al concerto che ha attratto l’interesse e la curiosità di turisti e residente in una carrellata di musiche.

NOVITA’ PER IL SIMULATORE DI VOLO, ORARIO CAMBIATO

A seguito dell’ordinanza sindacale n. 258 del 22 luglio, visto il bollettino Meteo che prevede il Livello di allerta Attenzione per possibili ondate di calore, visto l’esito della riunione tecnica convocata dal Prefetto di Ragusa, e come già annunciato dal comunicato stampa n.3862 dell’Ufficio Stampa del Comune di Scicli, diramato sabato sera 22 luglio, è stato disposto il rinvio della manifestazione Donnalucata Airshow dalle ore 16:00 alle ore 17,30 di oggi 23 luglio, al fine di evitare un afflusso di pubblico durante le fasce orarie più calde.

Pertanto gli stand dell’Aeronautica e simulatore di volo saranno aperti alle 17:30, per chiudere alle 22:00.