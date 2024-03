Il nuovo tratto di autostrada fino a Scicli. Ci sarà anche una galleria

Ecco un rendering di come sarà l’intervento di Stato e Regione per realizzare il tratto di autostrada che andrà da Modica fino a Scicli. Ieri la notizia del finanziamento, ma nel dettaglio ecco cosa si farà e come si interverrà.

Il tracciato autostradale si estende per una lunghezza complessiva di 11Km in corrispondenza della SS 194 Ragusana fino alla S.P. 95 Scicli – Donnalucata. Gli interventi di mitigazione hanno l’obiettivo di recuperare la vegetazione di pregio esistente e ripristinare gli output di vegetazione potenziale, definita, dopo un’attenta analisi dell’altopiano ibleo, da: boschi ripariali insediati sulle incisioni (Torrente Modica, in corrispondenza dello svincolo di Scicli), praterie termo-xerofile e delle rupi di bassa quota, paesaggi di boscaglie e praterie arbustate tipici della macchia mediterranea su roccia affiorante. Il ripristino di equilibri stabili ecologicamente sono stati fine massino dei principali svincoli (Modica e Scicli).

Ed intanto continuano i commenti. Ecco gli interventi dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone e del sottosegretario di Stato, Giancarlo Cancelleri.

Per Falcone: “la Sicilia raggiunge stasera un traguardo storico che completa il virtuoso percorso, compiuto dalla Regione negli ultimi quattro anni, per riavviare dopo decenni la costruzione dell’autostrada Siracusa-Gela. Con il via libera del Cipess, arrivano nell’Isola ben 350 milioni di euro per realizzare il nuovo tratto autostradale tra Modica e Scicli, opera molto attesa da tutto il Sud-est siciliano dove, quando ci siamo insediati, avevamo trovato solo una grande incompiuta, appunto la Siracusa-Gela. E tuttavia, grazie al risanamento del Consorzio Autostrade Siciliane voluto dal Governo Musumeci, abbiamo salvato il tratto Rosolini-Ispica dall’abbandono e lo abbiamo consegnato nel 2020 ai siciliani, portando per la prima volta l rete autostradale in provincia di Ragusa. Abbiamo poi rilanciato la costruzione del lotto Ispica-Modica a cui si aggancerà la nuova autostrada fino a Scicli. Presto porremmo la prima pietra, quale nuovo frutto della primavera infrastrutturale del Sud-est spinta dal Governo della Regione. Un ringraziamento va al ministro Mara Carfagna per l’attenzione riservata alla Sicilia”.

Parla anche Cancelleri con riferimento ai vari interventi in Sicilia: “il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero per il Sud hanno assegnato 6,3 miliardi di euro per opere stradali, ferroviarie e idriche. Di questi, ben 4,4 sono destinati al Mezzogiorno. Grande è la soddisfazione del Sottosegretario al Mims On. Giancarlo Cancelleri che così commenta: “Il governo ha assunto un impegno molto importante di cui sono estremamente soddisfatto, il MIMS non solo ha messo il turbo, ma continua a porre grande attenzione per le Regioni del Sud. Alla Sicilia sono stati assegnati oltre 1,2 miliardi e finalmente verrano finanziate opere di cui sentiamo parlare da decenni. 408 milioni di euro per la realizzazione della 2 macrofase della linea ferroviaria Catania-Palermo, 350 milioni di euro per la realizzazione del lotto 9 dell’infrastruttura stradale Siracusa – Gela che da Modica arriverà a Scicli, circa 300 milioni di euro per la realizzazione di ben 49 opere idriche sparse sul territorio siciliano e la restante parte, oltre 150 milioni di euro, per la manutenzione della A20 Messina – Palermo e della A18 Messina – Catania.

Questo è il frutto di un lavoro incessante e determinato, anche di fronte allo stallo di una Regione che parla delle stesse opere da decenni senza riuscire a realizzarne neanche una, un segnale importante ai cittadini della politica del fare e non delle chiacchiere.

Fatti concreti che non possono che essere commentati positivamente”, così conclude Cancelleri.

© Riproduzione riservata