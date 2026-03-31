E’ vivo e sta bene il 45enne scomparso a Modica: lui stesso avrebbe chiamato al telefono i familiari

È terminata nel migliore dei modi l’ansia per la sorte di Davide Fede, il 45enne di Modica di cui si erano perse le tracce la mattina di lunedì 23 marzo. Dopo giorni di apprensione, è arrivata la notizia che tutti attendevano: l’uomo sta bene e ha contattato i familiari, facendo rientrare l’allarme.

Dalle prime indiscrezioni pare che l’uomo non abbia mai lasciato la città. A darne notizia sono fonti vicine alla famiglia e al Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV, che in queste ore aveva lanciato l’appello per la scomparsa, evidenziando anche la condizione di fragilità del 45enne. Le ricerche, avviate subito dopo la denuncia e diffuse rapidamente anche sui social, avevano coinvolto cittadini e volontari in diverse zone della Sicilia.

Determinante sarebbe stata una telefonata dello stesso Davide, che avrebbe rassicurato i familiari sulle sue condizioni di salute. Un contatto sufficiente a chiarire che l’uomo non si trova in pericolo, permettendo così la sospensione immediata delle operazioni di ricerca.

Restano però ancora da chiarire i motivi dell’allontanamento e i movimenti compiuti dall’uomo nei giorni della scomparsa. Sarà ora compito dei carabinieri ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare ogni aspetto della vicenda.

Ciò che conta, sottolineano i familiari, è che l’emergenza sia rientrata. Dopo momenti di grande preoccupazione, la comunità può tirare un sospiro di sollievo: Davide è vivo e sta bene. La famiglia ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alle ricerche e condiviso l’appello.

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