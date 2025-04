E’ un modicano, il Capitano di Vascello Michele Maltese, il nuovo Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale

Il Capitano di Vascello Michele Maltese, 58 anni, originario di Modica, è stato nominato Direttore Marittimo del Compartimento Sicilia Occidentale della Guardia Costiera, con sede a Palermo. La prestigiosa nomina è avvenuta in questi giorni e il suo incarico avrà inizio ufficialmente lunedì 7 aprile.

Un percorso di eccellenza nella Guardia Costiera

La carriera del Capitano di Vascello Maltese ha avuto inizio presso l’Accademia di Livorno, dove ha ottenuto il grado di Sottotenente di Vascello. Il suo primo incarico operativo, nel 1991, lo ha visto proprio a Palermo come ufficiale di complemento. Da allora, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno della Guardia Costiera, distinguendosi per competenza e dedizione.

Esperienze e incarichi di rilievo

Capitaneria di Porto di Siracusa – Ruoli di prestigio prima di assumere il comando del circondario marittimo e del porto di Ortona, in Abruzzo. Pozzallo (2003-2009) – Incarichi di grande responsabilità, tra cui Comandante in seconda per 4 anni. Mazara del Vallo (2010) – Nomina a Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto. Crotone – Tre anni come Comandante in seconda. Catania (2013-2017) – Capo Ufficio della Direzione Marittima della Capitaneria di Porto. Roma (2017-2022) – Assegnato al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il ruolo di Capo Ufficio. Augusta – Comando della Capitaneria di Porto. Ravenna (ultimi due anni) – Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna e Comandante della Capitaneria di Porto.

Una carriera accademica di alto livello

Maltese ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Catania e ha completato nel 2010 un Master universitario in studi internazionali strategici-militari presso il 12° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze.

Un ritorno a Palermo

Dopo anni di incarichi in diverse città italiane, il Capitano di Vascello Michele Maltese tornerà a Palermo, dove dirigerà la Direzione Marittima della Sicilia Occidentale.

Un incarico di grande prestigio che premia un percorso professionale di eccellenza e dedizione nel corpo della Guardia Costiera.

© Riproduzione riservata