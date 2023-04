E’ tornato l’inverno, risveglio al freddo in Sicilia. Faceva più caldo a Natale.

Le condizioni meteo di questi giorni ci stanno offrendo una ultima coda invernale con temperature in picchiata rispetto quelle a cui ci eravamo già abituati nei giorni scorsi. Basti pensare che le temperature minime registrate lo scorso Natale sono state molto più alte di quelle che si registrano attualmente. Si è trattato di una situazione diffusa su tutto il territorio, dal Nord al Sud. Sulle coste tirreniche, in Calabria, in Sicilia e in Sardegna, le temperature minime erano addirittura di 12-14°C. Anche sull’entroterra del Centrosud, in genere, si spaziava dai 7 ai 10°C. Al Nord, invece, non si sono verificate gelate, se non sulle Alpi orientali, con valori in genere compresi tra 5°C e 8°C nella Valpadana.

Dopo il freddo di questi giorni per quanto riguarda i giorni di Pasqua 2023, le previsioni meteo indicano temperature che potrebbero essere inferiori alla media stagionale. Nelle prossime ore avremo ancora qualche rovescio sparso al Sud, in particolare tra Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia tirrenica, nevoso a quote medio-basse, ma in progressiva attenuazione. Altrove sole prevalente o al piùm a tratti nuvoloso con progressivo e graduale addolcimento termico rispetto a ieri, ma valori che si manterranno ancora a tratti sotto la media. Venerdì nuova veloce perturbazione mentre nel weekend di Pasqua avremo ancora qualche rovescio o temporale sparso soprattutto al Centrosud, più occasionale al Nord (più probabile sul Nordest), con temperature ancora sotto la media.

È quindi consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo e prepararsi ad eventuali variazioni del tempo per organizzare le gite fuori porta.

In ogni caso, la Pasqua al Sud Italia si preannuncia come una festività all’insegna del calore e della bellezza della natura, con la possibilità di godere delle bellezze dei paesaggi e della ricchezza culturale e gastronomica di queste regioni. Una Pasqua all’insegna della tradizione e della bellezza, da trascorrere in famiglia o con gli amici, all’aria aperta e in pieno relax.