E’ tempo di derby a Ragusa: la Passalacqua ospita Alcamo

E’tempo di derby a Ragusa. Venerdì 3 aprile alle 20.30 al Pala Minardi, la Passalacqua si prepara ad ospitare la Sicily by Car Golfo basket Alcamo. Si tratta dell’ultima giornata, la XXVI, del campionato di basket di serie A2 femminile. Poi si aprirà la fase dei play off, con una griglia che attende la fine dei giochi della regular season.

Le due siciliane sono formazioni che si conoscono bene. La Passalacqua, attualmente è quinta in classifica a 26 punti, due in più di Alcamo che occupa la settima posizione. La squadra allenata da Mara Buzzanca ora è al completo, in buona forma, sta continuando a lavorare nei meccanismi di gioco ed ha aggregato al gruppo anche Chiara Grattini, arrivata dal Belgio dove stava disputando la stagione nella prima divisione, pronta a dare il suo contributo.

“Il nostro obiettivo deve essere chiaro – esordisce Mara Buzzanca, coach Passalacqua -: il derby è una partita che sicuramente fa sentire delle emozioni particolari, e non possiamo negarlo. Ma per noi è una gara che dobbiamo utilizzare come test definitivo prima di affrontare i play off. L’approccio deve essere il migliore possibile, dobbiamo essere impattanti sin dall’inizio. Abbiamo la possibilità di toglierci qualche sassolino dalla scarpa e divertirci. Sappiamo che Alcamo è andata in crescendo e che è diventata una squadra molto temibile, ma credo che anche noi lo siamo. Dobbiamo pensare in primis a noi – conclude Buzzanca -, e soprattutto all’atteggiamento che mettiamo in partita qualsiasi essa sia”.

Alcamo è una squadra dall’anima rinnovata; gli inserimenti nel corso della stagione di Nielacna, Kraujunaite e Russo hanno dato sostanza al gioco e concretezza aggiungendosi a Tempia e Schena che seppur giovani, riescono a dare profondità. Ad Alcamo anche Nikolic, giocatrice che Ragusa conosce bene. Il derby non è una partita come le altre, ha sempre un sapore speciale. La aquile iblee si sono confrontate con Alcamo nel IX “Memorial Francesco” ci siamo confrontate in preseason, poi l’incontro in un allenamento congiunto con il coach della Nazionale femminile, Capobianco, e nel girone di andata è stata la Passalacqua a vincere su campo di Alcamo al termine di una partita tirata.

La statistica: Alcamo, ha messo a segno 1492 punti, subendone 1440; le percentuali stagionali riportano il dato del tiro con il 46% da 2 punti, il 26% da 3, 68% ai liberi, con 1021 rimbalzi totali all’attivo e 343 assist.

Ragusa, con 1435 punti fatti e 1371 subìti ha il 43 per cento da 2 punti, il 27% da 3, e il 68% ai liberi con 900 rimbalzi totali e 295 assist.



Palla a due alle 20.30 al Pala Minardi. Arbitreranno l’incontro i signori Matteo Migliaccio di Catanzaro e Andrea Parisi di Catania

© Riproduzione riservata