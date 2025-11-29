E se ti dicessi che il Capodanno a Ragusa lo organizza Ciccio Barone!

“E se ti dicessi…”: così Ciccio Barone apre quasi tutte le sue dirette social quando racconta gli eventi che organizza in città come Comiso, Modica, Gela o Vittoria. E quest’anno, a sorpresa, quelle parole riguardano la sua stessa città: Ragusa.

L’ex assessore comunale, dimessosi tempo fa in contrasto con il sindaco Cassì, sarà infatti l’organizzatore per conto del Comune, del Capodanno 2025-2026 a Ragusa e, novità assoluta, anche a Marina di Ragusa. “Ho partecipato alla manifestazione di interesse indetta dal Comune e ho vinto – racconta Barone – e ho proposto un progetto che non si limita al solo 31 dicembre, ma che coinvolge anche il giorno 1 gennaio a Marina di Ragusa. Voglio offrire ai ragusani e ai turisti un’esperienza che unisca piazza e mare, cultura e divertimento.”

Il Capodanno firmato Barone

Cosa aspettarsi? Secondo Barone, sarà un evento ricco di novità e di sorprese. Ci saranno personaggi famosi?

“Ci saranno scenografie pensate per valorizzare la piazza, un grande dj e un personaggio famoso a livello nazionale a mezzanotte – anticipa – L’idea è creare un Capodanno unico, con un filo conduttore che accompagni anche chi decide di rimanere il giorno successivo a Marina di Ragusa, con eventi che dureranno tutta la giornata.”

Un doppio appuntamento che punta a far vivere Ragusa anche oltre il suo celebre barocco, mettendo in luce il mare e la vitalità delle due piazze.

Un evento low cost, ma ad alto impatto

La proposta di Barone si è distinta anche per la sostenibilità economica: “Il bando prevedeva 20.000 euro solo per il 31 dicembre in piazza San Giovanni – spiega – io ho realizzato la mia proposta con 19.700 euro, includendo anche l’1 gennaio a Marina di Ragusa. Volevo fare un regalo alla mia città. Lavoro in tante altre città, ma per Ragusa volevo dare di più.”

Non un assessore ombra

Barone, dopo il suo allontanamento dalla Giunta Cassì, lei ha organizzato alcune iniziative come Marina Fest o ancora la Notte bianca della Cultura e altre iniziative. Ora anche il Capodanno. Non è che fa, in qualche modo, l’assessore ombra di Cassì?

Barone chiarisce: “La sua è una provocazione ma le assicuro che la mia non è un’operazione politica. Non sono l’assessore ombra di Cassì, anzi non lo sono di nessuno. Sono un operatore professionale che collabora con l’Amministrazione, come tanti altri. Ho partecipato a un bando, l’ho vinto e ringrazio l’Amministrazione per la fiducia in fase di selezione del progetto. Opererò al massimo per la mia città, dunque perseguendo un obiettivo che è del Comune, a prescindere da chi vinceva il bando.”

Insomma, questo Capodanno si preannuncia come un evento dal sapore speciale, con un organizzatore che conosce bene il territorio e sa come trasformare ogni manifestazione in un’esperienza positiva. E come sempre, a ricordarcelo saranno le parole di Barone: “E se ti dicessi…”

© Riproduzione riservata