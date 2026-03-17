E se il sindaco di Acate passa all’Mpa? Ecco i nuovi scenari della politica con Fidone baricentrico dopo aver lasciato la Dc

Il quadro politico nella provincia di Ragusa inizia a muoversi in vista delle prossime elezioni amministrative. Nelle ultime ore si rincorrono indiscrezioni su un possibile cambio di casacca per Gianfranco Fidone, che potrebbe approdare al Movimento per le Autonomie, il movimento fondato da Raffaele Lombardo.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi, riportata stamani dal quotidiano La Sicilia in un articolo a firma di Giuseppe La Lota, sta già facendo discutere negli ambienti politici locali. Fidone, che non ha rinnovato la tessera della Democrazia Cristiana, potrebbe trovare nell’Mpa uno spazio politico più ampio e un ruolo di primo piano a livello provinciale. Per lui si tratterebbe anche di un ritorno alle origini, visto che proprio nel movimento autonomista aveva mosso i primi passi in politica.

Un Centrodestra senza spazi

L’eventuale scelta si inserisce in un contesto in cui, a livello provinciale, gli equilibri nel centrodestra appaiono già consolidati. Le principali forze politiche risultano strutturate e con leadership definite, lasciando poco margine per nuovi ingressi di peso. Non a caso, tra gli addetti ai lavori si sottolinea come i partiti tradizionali siano ormai “pieni”, senza reali spazi per nuove figure apicali.

In questo scenario, l’Mpa potrebbe rappresentare l’unico contenitore in grado di offrire a Fidone un ruolo centrale, anche in prospettiva futura.

Gli equilibri a Vittoria e nel territorio

Un eventuale ingresso nel movimento autonomista avrebbe ripercussioni anche nei territori. A Vittoria, in particolare, il quadro è già articolato e la presenza di nuovi equilibri interni potrebbe generare confronti politici non semplici.

Fidone, tuttavia, potrebbe contare su una rete di rapporti personali e politici costruita nel tempo, tra amicizie e collaborazioni consolidate sul territorio ibleo.

Il nodo politico: dove si colloca l’Mpa

Uno dei temi principali resta il posizionamento politico del Movimento per le Autonomie: centrodestra, centrosinistra o una linea autonoma. Una scelta che potrebbe incidere in maniera determinante sugli assetti locali, soprattutto in vista delle prossime amministrative.

Verso il voto

L’orizzonte elettorale è ormai vicino e i giochi sono tutt’altro che definiti. Nel Centrosinistra si dovrà chiarire la strategia e la leadership, mentre nel centrodestra restano da verificare le condizioni per una sintesi unitaria.

In questo contesto, l’eventuale ingresso di Fidone nell’Mpa potrebbe rappresentare un elemento di novità capace di rimescolare le carte.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma il fermento è evidente: le prossime settimane saranno decisive per capire se questi movimenti porteranno a nuovi equilibri o a ulteriori divisioni nel panorama politico ibleo.

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