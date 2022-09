E’ morto Cesare Pompilio, il tifoso televisivo juventino. In pochi sanno che aveva origini di Comiso

Cesare Pompilio era nato il 29 marzo 1949 e viveva a Milano. Ma pochi sanno che le sue origini erano in qualche modo legate proprio alla provincia di Ragusa e in particolare a Comiso visto che di questa città era il nonno, che aveva lo stesso nome. Si conosce poco della sua carriera e della sua vita privata. Proprio a Comiso era atteso da alcuni amici nei prossimi giorni. Gestiva un blog personale iosonopompilio.it ed era giornalista professionista iscritto all’albo della Lombardia. Nel corso degli anni tantissimi si sono interessati alla sua vita e alla sua carriera ma ciò che lo ha reso popolare è stato il suo folklore nel vivere le partite della sua squadra del cuore, la Juventus. Un opinionista che attirava l’attenzione per i modi e la simpatia e che anche nell’ambiente bianconero era apprezzato. Infatti proprio pochi minuti dopo la sua scomparsa, anche Luciano Moggi, ex DG della Juventus, ha voluto salutare Cesare Pompilio e ricordare la lunga amicizia che li legava.