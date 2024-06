E’ morta Tina Leonzi la fondatrice del Movimento Italiano Casalinghe

E’ morta Tina Leonzi, la fondatrice e presidente del Moica, il Movimento Italiano Casalinghe. A darne il triste annuncio sono le componenti del direttivo nazionale. La Leonzi è più volte venuta a Ragusa per supportare il gruppo comunale del Moica, che è stato rifondato alla fine degli anni ’90 da Giovannella Spina Barbagallo, divenuta poi presidente regionale e, qualche anno fa guidato, dalla presidente Anna Ottaviano. Il gruppo adesso si è sciolto a seguito della riforma del terzo settore ma naturalmente lo spirito associativo che ha guidato il gruppo di Ragusa è proseguito sempre guardando anche alle attività del Moica Nazionale. La redazione di Ragusaoggi porge le più sentite condoglianze alla famiglia della Leonzi continuando a sottolineare le straordinarie battaglie portate avanti in prima persona per la tutela e il riconoscimento dei diritti delle casalinghe, a partire dalla sicurezza in casa fino alla pensione.

La nota del direttivo nazionale

“E’ con grande dolore che comunichiamo la perdita della nostra amata Fondatrice e Presidente Santina Gallinari Leonzi. Misurata, determinata e lungimirante ha dato voce e dignità al lavoro invisibile di cura familiare in Italia e nel mondo

Tina continuerà ad essere il faro che seguirà ogni passo del nostro cammino futuro”.

Il direttivo Nazionale Moica

Chi era Tina Leonzi

Tina Leonzi giornalista pubblicista, autrice di numerose pubblicazioni sulla condizione femminile. Ha coordinato il gruppo di studi sul femminismo cristiano “ Progetto Donna”.

E’ stata fondatrice nel 1982 e presidente da più di 42 anni del Movimento Italiano Casalinghe ora MOICA Donne Attive in Famiglia e Società APS. Ha sempre lavorato per la valorizzazione del lavoro familiare non retribuito eppure tanto importante sia per la famiglia sia per la società. Ha avuto un ruolo determinante per il riconoscimento della pensione INPS alle casalinghe e dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici. Ha avuto relazioni internazionali ( Fefaf e Unica) e importanti riconoscimenti a livello nazionale istituzionale ( in primis l’invito al Quirinale ogni primo maggio) . E’ stata cofondatrice del Forum nazionale delle associazioni familiari e del Centro Servizi del Volontariato di Brescia. Il Moica è presente al Consiglio Economico e sociale delle Nazioni Unite.

Per coloro che vorranno portare il proprio saluto potranno recarsi alla camera ardente della Casa di Cura Domus Salutis a Brescia – aperta per le visite dalla ore 9 alle ore 18,00.

Il funerale sarà celebrato sabato mattina alle ore 9,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Gaudeinzio a Mompiano – Brescia

