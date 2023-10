E’ morta Laura Salafia, la studentessa che nel 2010 venne colpita da un proiettile vagante a Catania

L’incidente aveva avuto luogo mentre Laura si stava recando all’università per sostenere un esame. Purtroppo, era stata colpita alla nuca da un proiettile vagante sparato da Andrea Rizzotti, che aveva come obiettivo, ex impiegato comunale, aveva come obiettivo il pregiudicato Andrea Gravino, che lo aveva insultato. Venne così arrestato dopo 48 ore e condannato a 16 anni di reclusione. Di recente, Laura Salafia era stata onorata dall’Università di Catania con una laurea magistrale honoris causa in Filologia Moderna, riconoscimento che sottolineava la sua straordinaria determinazione nel perseguire gli studi nonostante le sfide.