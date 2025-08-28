Dopo dieci anni di battaglie legali, arriva la sentenza del Tribunale di Palermo: la famiglia di una donna deceduta nel 2015 a seguito di una grave infezione post-operatoria riceverà un risarcimento complessivo di 337.586 euro. La vicenda ha coinvolto tre diverse strutture sanitarie siciliane ed emiliane: l’Asp di Agrigento, l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna (gestore […]
E’ Enrico Elia il 58enne che ha perso la vita sulla Ragusa-Giarratana
28 Ago 2025 19:44
Si chiamava Enrico Elia, 58 anni, residente a Giarratana, l’uomo che ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 27 agosto 2025, in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la Strada statale 194 Ragusa-Giarratana, nei pressi della diga di Santa Rosalia.
Il 58enne, molto conosciuto e stimato in paese, si trovava alla guida del suo Citroën Jumpy bianco quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un malore improvviso che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo.
Il ritrovamento e i soccorsi
Quando i soccorritori sono giunti sul posto, Elia era già privo di vita, ritrovato all’esterno del veicolo, probabilmente sbalzato fuori a causa dell’impatto.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ragusa, che hanno avviato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica del sinistro.
Una vita spezzata sulla strada dove lavorava
Il destino ha voluto che Enrico Elia morisse proprio lungo la strada che conosceva bene: era infatti impegnato nei lavori di sistemazione dei ponti che attraversano la diga di Santa Rosalia. Appassionato di giardinaggio, stava rientrando a Giarratana. Lascia due figli.
Cordoglio a Giarratana
La notizia ha sconvolto la comunità di Giarratana, che perde un uomo descritto come serio, laborioso e molto stimato. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.
