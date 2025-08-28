E’ Enrico Elia il 58enne che ha perso la vita sulla Ragusa-Giarratana

Si chiamava Enrico Elia, 58 anni, residente a Giarratana, l’uomo che ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 27 agosto 2025, in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la Strada statale 194 Ragusa-Giarratana, nei pressi della diga di Santa Rosalia.

Il 58enne, molto conosciuto e stimato in paese, si trovava alla guida del suo Citroën Jumpy bianco quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un malore improvviso che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo.

Il ritrovamento e i soccorsi

Quando i soccorritori sono giunti sul posto, Elia era già privo di vita, ritrovato all’esterno del veicolo, probabilmente sbalzato fuori a causa dell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ragusa, che hanno avviato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica del sinistro.

Una vita spezzata sulla strada dove lavorava

Il destino ha voluto che Enrico Elia morisse proprio lungo la strada che conosceva bene: era infatti impegnato nei lavori di sistemazione dei ponti che attraversano la diga di Santa Rosalia. Appassionato di giardinaggio, stava rientrando a Giarratana. Lascia due figli.

Cordoglio a Giarratana

La notizia ha sconvolto la comunità di Giarratana, che perde un uomo descritto come serio, laborioso e molto stimato. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

© Riproduzione riservata