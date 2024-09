E’ David Gueye, talentuoso attaccante francese, il nuovo arrivo in casa Vittoria Calcio

Il FC Vittoria ASD è lieto di annunciare l’acquisto di David Gueye, talentuoso attaccante francese originario di Marsiglia, che si unirà alla squadra per la stagione in corso. Con un passato nelle giovanili dell’Olympique Marsiglia, Gueye ha poi proseguito la sua carriera in Italia, diventando un protagonista in diverse squadre del sud.

Gueye ha militato in Calabria, giocando per Corigliano, Morrone e Locri, prima di trasferirsi in Sardegna, dove con il Muravera ha ottenuto una storica promozione vincendo i playoff. Negli ultimi tre anni, è stato una figura centrale nel calcio siciliano, prima con il Canicattì, dove ha contribuito alla promozione in Serie D, e più recentemente con la Nissa, dove ha avuto un ruolo chiave nella vittoria del campionato.

Con questo nuovo acquisto, il FC Vittoria ASD si assicura un attaccante di grande esperienza e con una mentalità vincente. La dirigenza è convinta che Gueye possa essere determinante per raggiungere gli obiettivi stagionali, contribuendo a consolidare la posizione della squadra tra le migliori della categoria.

© Riproduzione riservata