E’ agli arresti domiciliari ma la Polizia non lo trova a casa, denunciato 49enne tunisino

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, finalizzati alla prevenzione dei reati, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un quarantanovenne tunisino per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Nei giorni scorsi, durante un controllo notturno, gli agenti della Squadra Volante si sono recati presso l’abitazione del quarantanovenne, situata nel centro storico di Ragusa. Al loro arrivo, hanno constatato che l’uomo non si trovava in casa, violando così le condizioni degli arresti domiciliari ai quali era sottoposto per reati legati all’immigrazione illegale.

Immediatamente dopo la scoperta, i poliziotti hanno avviato le ricerche dell’evaso. Dopo circa un’ora, l’uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione e denunciato per il reato di evasione.

Questo episodio sottolinea l’importanza dei controlli regolari da parte delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle misure restrittive imposte e prevenire ulteriori reati. La pronta risposta della Polizia di Stato di Ragusa dimostra l’efficacia delle operazioni di monitoraggio e controllo sul territorio, che rimangono fondamentali per mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico.

