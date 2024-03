Due vittoriesi arrestati in centro a Catania con 150 grammi di cocaina

Sono stati arrestati dalla Squadra mobile in centro a Catania, dopo un breve inseguimento; sono stati trovati in possesso di 150 grammi di cocaina e una ventina di grammi di marijuana. Si tratta di due vittoriesi, A.S. 29 anni e F.G. 30 anni. Stamattina si è svolta l’udienza di convalida presso il carcere di piazza Lanza a Catania davanti al gip Pietro Currò.

I DUE SONO FINITI AI DOMICILIARI

I due, assistiti dal loro legale, l’avvocato Matteo Anzalone, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero, Alessandra Russo, ha chiesto la convalida e la misura della custodia cautelare in carcere. Il difensore ha invece richiesto la misura degli arresti domiciliari. I due trentenni arrestati, dopo una breve riserva del giudice che ha convalidato l’arresto, sono stati posti ai domiciliari.

