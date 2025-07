Due siracusani fermati a bordo di un autocarro con oltre mille chili di materiale ferroso a Frigintini: denunciati

Su quell’autocarro c’era materiale ferroso per un peso di 1.200 chilogrammi. Materiale che non poteva essere trasportato perchè privo di autorizzazioni di legge. E’ accaduto a Frigintini, frazione rurale di Modica, e ad operare sono stati gli agenti della Polizia locale che hanno fermato l’autocarro Iveco Daily a bordo del quale, nel cassone, c’erano oggetti e pezzi di ferro. Alla richiesta dell’autorizzazione al trasporto le due persone che si trovavano a bordo, due cittadini siracusani di 33 e di 34 anni, non hanno saputo dare spiegazione sulla provenienza del materiale.

Materiale che è stato posto sotto sequestro. Per i due siracusani, conosciuti alle forze di polizia, è scattata la denuncia per traffico illecito di rifiuti e per violazione di norme legate al codice della strada. Il mezzo, infatti, risultava privo di revisione e di assicurazione. Salutata positivamente l’operazione della Polizia Locale nell’ambito di un’attività istituzionale mirata a garantire il rispetto del territorio ed a perseguire i reati ambientali ed il traffico illecito dei rifiuti.

© Riproduzione riservata