Due risse fra immigrati in due giorni a Comiso nei quartieri San Leonardo e Grazia

Due episodi di cronaca a Comiso con liti e risse tra immigrati. Il primo episodio si è verificato martedì sera nel quartiere San Leonardo, nella zona di via Roma, intorno alle 19,30. Sono state coinvolte sei o sette persone, alcuni dei quali sono rimasti feriti in maniera lieve. Uno tra questi è stato refertato. Le indagini cono condotte dai carabinieri. Pare siano stati utilizzati anche dei bastoni mentre si sta verificando se qualcuno tra le persone coinvolte avesse avuto anche un taglierino o un coltello.

La rissa al quartiere “Grazia”

Ventiquattr’ore dopo, una lite tra immigrati si è verificata nel quartiere Grazia. A venire alle mani, poco dopo le 20, sarebbero state due persone. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati soccorsi e trasportati in ospedale a Vittoria. Per uno la prognosi è di 21 giorni per una grave lussazione alla spalla, il secondo avrebbe rimediato alcune ferite.

Anche in questo caso indagano i carabinieri. I militari stanno accertando anche l’eventuale presenza o coinvolgimento di altre persone.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata