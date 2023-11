Due nuove facoltà universitarie a Ragusa? L’annuncio a sorpresa del sindaco Cassì. Ecco i dettagli GUARDA VIDEO

Due nuove facoltà per la città di Ragusa. E’ il progetto a cui sta lavorando l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Cassì dopo aver ottenuto, già lo scorso anno, l’intesa con l’Università di Catania per l’avvio, avvenuto, della facoltà di Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile.

Intervenendo al forum realizzato nello spazio “Ricca Agorà”, ovvero il secondo piano della nuova sede di Ricca, ex locali Villa Dipasquale, il sindaco si è complimentato per l’iniziativa che ha favorito il confronto sull’economia locale e sull’innovazione ma ha anche parlato dei dati statistici che portano Ragusa e la provincia ad essere, secondo alcuni report, tra i primi posti per qualità della vita. E parlando proprio di questi aspetti il primo cittadino si è lasciato sfuggire questa importante novità che riguarda la formazione universitaria. Non c’è ancora l’assoluta certezza ma, ha detto, si sta lavorando per raggiungere questo doppio risultato. Ecco le sue dichiarazioni.

L’annuncio del sindaco Cassì

Peppe Cassì ha dichiarato: “Spesso, per motivi a volte politici, denigriamo Ragusa. Ma a me piace evidenziare invece gli aspetti positivi di un percorso di crescita che penso sia in atto. Però parlare di cose positive fa bene alla città stessa. Un merito che dobbiamo condividere con tutta la cittadinanza. Ed è qualcosa che recepisco quando parlo con persone che vengono a Ragusa ma non sono di Ragusa e hanno una percezione positiva della città, un’immagine buona che spesso non abbiamo noi stessi. Eppure c’è una reputazione altissima di Ragusa, che nasce da una comunità che produce, che lavora, che non aspetta aiuti esterni. Arriviamo a storie come questa di Stefano Ricca e della sua azienda, che decide di investire qui senza andare fuori, è sicuramente una notizia straordinaria perché dimostra che volendo si può fare. Come sindaco di questa città non posso che essere straordinariamente contento anche dei progressi raggiunti da questa impresa ma anche del fatto che a Ragusa esiste un polo informatico che è di rilievo in ambito nazionale, con aziende che non sono concorrenti ma si alleano insieme per crescere insieme”.

Ecco le possibili nuove facoltà

“Ragusa dallo scorso anno ha un altro corso di laurea, a testimonianza dell’attenzione che noi mettiamo come territorio sul fatto che i ragazzi – ha detto ancora Cassì – L’anno prossimo, con molta probabilità, ci sarà un altro corso di laurea. Si sta parlando del ritorno della Facoltà di Agraria a Ragusa, sappiamo quanto il mondo agricolo abbia rappresentato e rappresenti per la provincia di Ragusa. E non è tutto, perché probabilmente ci sarà un’altra facoltà ancora. Si parla infatti di Scienze Motorie”.

Queste le dichiarazioni del primo cittadino che si è lasciato scappare queste due informazioni che potrebbero dunque rilanciare la formazione universitaria a Ragusa, attraverso magari anche un rilancio del Consorzio Universitario Ibleo e la sinergia con l’Università di Catania, facendo salire addirittura fino a 5 i corsi di laurea presenti in città. Questo significherebbe avere anche più giovani studenti che restano o scelgono Ragusa, e così anche un aiuto all’economia locale, per le botteghe, i ristoranti, gli affitti di case. Un circuito virtuoso che dunque andrebbe ad autoalimentarsi con un ritorno significativo dell’Università a Ragusa, forti anche del lavoro che si sta facendo anche con progetti importanti, come quello che vede protagonista la Banca Agricola Popolare di Ragusa che sta lavorando ad un polo innovativo proprio nel cuore del centro storico, nella sede dell’ex Banca d’Italia, attualmente in parte occupata dal Living Lab con capofila la Fondazione Zipelli. Ed allora speriamo bene che si possa presto concretizzare quanto ha annunciato il sindaco Cassì.

GUARDA IL VIDEO