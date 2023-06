Due nidi di tartarughe nelle spiagge di Randello e Punta Braccetto. Interdette le aree di nidificazione

Due nidi di carette-caretta nel tratto occidentale della costa iblea. La conferma arriva dalle due ordinanze di interdizione emanate dalla Capitaneria di porto di Pozzallo che, con questi provvedimenti, intende salvaguardare da eventuali incursioni vandaliche i tratti di spiaggia in cui le mamme tartaruga hanno scelto di nidificare. Le due aree, una a Punta Braccetto ed una a Randello, saranno interdette fino a tutto il periodo di incubazione delle uova, che può variare tra i 42 ed i 65 giorni.

Il divieto della Capitaneria di porto di Pozzallo.

Viene vietato l’accesso, il transito e la sosta di persone e veicoli oltre che l’esercizio di qualsiasi tipo di attività non preventivamente autorizzata dalla Regione Siciliana, Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, Servizio 15 “Servizio per il territorio” di Ragusa. L’area di deposizione è stata appositamente delimitata con paletti e cartelli monitori onde evitare che dal bene stesso possano derivare potenziali danni o pericoli per la protezione e la tutela della fauna e della flora selvatica – assicura la Capitaneria di porto di Pozzallo.

La costa iblea scelta dalle mamme tartarughe come luogo ideale per le nidificazioni.

La Sicilia, da zona Trapani a Siracusa, rappresenta il luogo ideale per le nidificazioni delle tartarughe. La prima di quest’anno si è verificata a Linosa, un’isola delle Pelagie, a continuare poi nel tratto ibleo fino a Pachino. Quindi da Randello a Punta Braccetto a Marina di Modica fino a finire a Pachino. La schiusa delle uova è attesa fra la fine di luglio e la prima decade di luglio, trascorso il periodo fra i 45 ed i 60 giorni dalla deposizione. I nidi sono sorvegliati h24 al fine di evitare azioni di vandalismo in spiaggia che recherebbero danni alla riproduzione della specie che si concentra in particolare nei mesi estivi, da giugno a settembre.