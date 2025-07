Due le auto coinvolte, un solo ferito. Incidente sulla circonvallazione di Donnalucata

Non sono gravi le condizioni del giovane, N.G. 22 anni da Scicli, rimasto coinvolto nell’incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi sulla strada a monte della frazione di Donnalucata, la circonvallazione della borgata sciclitana.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte della pattuglia della Polizia Locale di Scicli, una Opel Insigna ed una Pegeout 306 alla cui guida c’era il giovane rimasto ferito e che, nello scontro, si è ribaltata. Trasferito, con l’ambulanza del 118, al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica il giovane, che viaggiava da solo a bordo della sua auto, è stato sottoposto alla routine diagnostica ed alle cure.

Il conducente dell’altra auto coinvolta nell’incidente non ha riportato ferite. L’incidente si è verificato in prossimità dello svincolo del mercato ortofrutticolo di contrada “Spinello”.

