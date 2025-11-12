Due ladri d’appartamento bloccati dalla Polizia a Vittoria: un terzo è fuggito

Due ladri sono stati sorpresi in flagrante dalla Polizia mentre uscivano da un appartamento. I due sarebbero stati condotti in commissariato, un terzo uomo è sfuggito alla cattura, ma gli agenti lo stanno ricercando.

È accaduto in serata a Vittoria. I due uomini catturati dalla Polizia sarebbero di origine albanese, probabilmente lo è anche il complice: un segno, anche questo, della pericolosità dei gruppi di etnia albanese presenti in numero crescente nel territorio vittoriese, alcuni dei quali facenti parte di gruppi criminali.

Si attendono ora le determinazioni del magistrato di turno.

