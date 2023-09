Due judoka di Scicli ai campionati europei juniores in programma, da oggi e fino a domenica, in Olanda

Sono Vincenzo Pelligra, 73 kg, e Savita Russo, 63 kg, i due atleti sciclitani della Ecodep Koizumi judo del preparatore Maurizio Pelligra da oggi in Olanda per partecipare ai campionati europei juniores che si tengono nello Sportcampus Zuiderpark a The Hague. I due atleti sono reduci dal raduno di Lignano Sabbiadoro della squadra azzurra juniores della quale sono stati chiamati a fare parte.

La squadra nazionale selezionata è così composta:

Kg 60 – Simone Aversa e Pietro Andreini; Kg 66 – Valerio Accogli; Kg 73 – Vincenzo Pelligra e Fabrizio Esposito; Kg 81 – Bright Maddaloni Nosa ed Alessandro Bellini; Kg 90 – Tommaso Fava; Kg 100 – Jean Carletti; Kg 48 – Giulia Ghiglione e Sofia Mazzola; Kg 52 – Giulia Carná e Micaela Sciacovelli; Kg 57 – Veronica Toniolo e Stefania Solina; Kg 63 – Antonietta Palumbo e Savita Russo; Kg +78 – Tiziana Marini. Rinforzi per il Mixed Team: Kg 90 – Andrea Raffaeli; Kg 57 – Emma Stoppari; Kg 70 – Claudia Sperotti. Tecnici: Vito Zocco, Salvatore Ferro, Gianluca Accogli, Raffaele Toniolo.

Medico: Stefano Bonagura; Fisioterapista: Paolo De Persio

Programma

I due atleti sciclitani gareggeranno domani, venerdì 8 settembre. Giovedì 7: F -48, -52, -57 kg; M -60, -66 kg

Venerdì 8: F -63, -70 kg; M -73, 81 kg

Sabato 9: F -78, +78 kg; M -90, -100, +100 kg

Domenica 10: Mixed Teams

Numeri importanti ai campionati europei juniores di judo.

Vi partecipano 371 atleti provenienti da 42 Paesi. Grande attesa per i due giovani atleti sciclitani, Vincenzo Pelligra 20 anni, cat. 73 kg, e Savina Russo 18 anni, cat. 63 kg, che cercheranno di continuare nella scia dei successi che hanno raccolto nei mesi scorsi e che li fanno guardare con speranza alle Olimpiadi 2024. Un sogno che potrebbe concretizzarsi.