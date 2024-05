Torna il Memorial Cannarella, giunto alla 22esima edizione

Il Memorial Giovanni Cannarella è diventato una vera istituzione nel panorama ciclistico siciliano, giungendo quest’anno alla sua 22ª edizione. La manifestazione, di interesse nazionale, si svolgerà in due giornate, come consuetudine degli ultimi anni.

Sabato 11 maggio è prevista una cronoscalata per Esordienti, Allievi, Juniores e Under 23, con ritrovo in piazza San Giovanni a Monterosso Almo alle 13:30 e partenza alle 15 dalla Sp 11 all’incrocio con la Statale 194. Il percorso prevede 6,6 chilometri fino all’arrivo sulla Sp 11 vicino al bivio Buccheri-Giarratana.

Domenica 12 maggio si disputerà la gara in linea con partenza da Comiso per le categorie Allievi, Juniores e U23. Saranno 105,5 chilometri da percorrere, con un circuito storico all’interno del borgo ibleo da compiere sei volte dopo il primo passaggio a Monterosso Almo. Il ritrovo a Comiso è fissato alle 11:30 in piazza Fonte Diana, con partenza alle 14 e la fine della manifestazione prevista intorno alle 18.

Numerose società provenienti da Emilia, Toscana, Campania, Puglia e Lazio hanno già aderito alla manifestazione, che si preannuncia di alto livello. Oltre alla competizione, sarà assegnata la maglia per il campionato regionale Juniores, attirando così molta attenzione.

Tra le novità di quest’anno, vi sarà anche una serata musicale e di intrattenimento in piazza Fonte Diana, promossa dalla Cycling Team Nial Nizzoli Almo, per creare un’atmosfera festosa e coinvolgente in occasione della manifestazione.

