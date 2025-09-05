Due incidenti stradali a Ragusa in meno di 24 ore: auto ribaltate e feriti

In meno di 24 ore la città di Ragusa è stata teatro di due distinti incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorritori, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

Il primo sinistro si è verificato nella mattinata di oggi presso la Zona Artigianale di Ragusa, strada 3. Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura si è ribaltata, finendo cappottata. A bordo due persone, rimaste ferite ma non in gravi condizioni. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre i passeggeri dalle lamiere, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il secondo e più grave incidente si è registrato invece ieri, nel tardo pomeriggio, sulla Strada Provinciale 13, all’incrocio con la SP 14 in Contrada Cento Pozzi, nel tratto che collega Ragusa a Scoglitti. Due veicoli, una Dacia e una Volkswagen Up, sono entrati in collisione: la Dacia si è ribaltata a seguito dell’impatto, mentre la Volkswagen ha riportato solo danni marginali.

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 SEUS, che hanno prestato le prime cure ai feriti, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area. I Carabinieri della sezione infortunistica stradale di Ragusa stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

© Riproduzione riservata